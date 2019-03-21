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Sıla'nın yeni imajı

Ahmet Kural ile duruşmasının ardından yine stilini değiştiren Sıla, beğeni topladı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 11:36..
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Son çıkardığı albümü Acı ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE KONSER VERDİ

Dün akşam Eskişehir’de sahneye çıkan başarılı sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar yeni imajıyla da dikkat çekti.

Sıla'nın yeni imajı

Yaklaşık iki saat sahneden kalan sanatçının kostüm seçimleri ve yeni saçları, dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi.

Sıla’nın, eski-yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları, gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla, Sıla’nın enerjisine enerji kattı.

Sıla'nın yeni imajı

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