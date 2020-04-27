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104 ülke Türkiye'den yardım istedi

Bir yandan korona ile mücadelesini sürdüren Türkiye, diğer yandan da dünya ülkelerinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Haber Merkezi |
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104 ülke Türkiye'den yardım istedi

Koronavirüsle mücadelede tüm ülkeler arasında güçlü kalabilen Türkiye, yardımlarını sürdürüyor...

Yurt içinde vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtan, sağlık hizmetlerini eksik etmeyen Türkiye bununla yetinmedi, yardım elini yurt dışına uzattı.

104 ülke Türkiye'den yardım istedi

57 ÜLKEYE YARDIM GİTTİ

Bugüne kadar başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 57 ülkeye tıbbi yardım gönderen Türkiye, bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oldu.

104 ülke Türkiye'den yardım istedi

104 ÜLKE YARDIM İSTEDİ

Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyle dünyaya emsal teşkil eden Türkiye’ye 104 ülkeden yardım talebi geldi. Bugüne kadar İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya, İran, Çin, Bulgaristan, gibi birçok ülkenin yardım ihitiyacını karşılayan Türkiye, yardımlarını sürdürmeye devam edecek.

104 ülke Türkiye'den yardım istedi


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