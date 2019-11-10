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106'lık nine Atatürk'ü anlattı

Bursa'da yaşayan 106 yaşındaki Şükriye Nine, yakından gördüğü Atatürk'ü anlattı. Şükriye Nine, "Bugün rahat ediyorsak önce Allah'ın, sonra onun sayesinde ediyoruz." dedi.

İHA | 10.11.2019 - 10:13..
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Büyük önderi yakından gören 106 yaşındaki Şükriye Bayram, o anları anlattı, Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle hatırlattı.

106'lık nine Atatürk'ü anlattı

"HAYATINI KAYBETTİĞİNDE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde oturan 1913 doğumlu Şükriye Bayram, "İri biriydi, kafasında kadife bir şapka vardı. O zamanlar ben çalışıyordum. İnegöl'e geldi, ben de kendisini gördüm. O hayatını kaybettiğinde ben 20 yaşlarında falandım. Duydum herkes çok ağladı, insanlar sokağa döküldü, çok üzüldü. Bugün o adamın sayesinde rahat rahat evlerimizde oturuyoruz. Onun için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttuk." dedi.

106'lık nine Atatürk'ü anlattı

"YUNANLILARI ATATÜRK ATTI BURADAN"

Yunan işgaline de şahit olan Şükriye Nine, "Yunanlılar Kütahya'dan, Eskişehir'den geldiler. İnsanları sürdüler, ben camdan bakıyordum, çok korkuttum. Annem hemen beni camın önünden aldı. Çok zulüm ettiler insanlara Yunanlılar, sonra Atatürk attı onları buradan." diye konuştu.

106'lık nine Atatürk'ü anlattı

"ERDOĞAN'A DUA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de söyleyen Şükriye Nine, onu görmek istediğini belirtti. Şükriye Nine, "Çok bekledim, gelirse onu görecem diye. Ama işi çıktı, gelemedi. Çok işi var, hangisine bakacak. Allah yardımcısı olsun, ona çok dua ediyorum." şeklinde konuştu.

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