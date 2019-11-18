taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7312
Euro
6.3433
Altın
1459.98
Borsa
106763.32
Gram Altın
269.275
Bitcoin
48693.73

108 lira ceza kesilen değnekçiler yeniden iş başında

İstanbul'da İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan otopark parası talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı.

DHA | 18.11.2019 - 12:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden kişiler, tekrar ortaya çıktı.

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler, sürücülerden para talep ediyor.

108 lira ceza kesilen değnekçiler yeniden iş başında ViDEO

"10 LİRA VER YETER"

Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter." şeklinde cevap veriyor. Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başlıyor. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez." gibi ifadeler kullanıyor.

Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görüldü.

108 lira ceza kesilen değnekçiler yeniden iş başında

108 LİRA CEZAYLA SERBEST KALIYORLAR

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiğimiz aylarda durumu haberleştirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.

108 lira ceza kesilen değnekçiler yeniden iş başında

108 lira ceza kesilen değnekçiler yeniden iş başında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

95
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

247
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

134
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

495
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

50
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir