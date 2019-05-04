Dünya manşetlerinde hafta sonu

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de işsizlik oranının yüzde 3,6 düşüşle son 50 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, WSJ’ın kapak konusu oldu. Çalışma Bakanlığı’nın aylık istihdam raporuna göre işsizlik oranındaki düşüş, 1969 yılından bu yana görülen en düşük oran.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, dün gece gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi NYT’ın manşet konusuydu. Gazete, iki lider arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği ve ileriye dönük yapıcı ortaklıkların sinyallerinin verildiği ayrıntısına da yer verdi.

ABD – WASHINGTON POST

ABD’de istihdamın Nisan ayında beklentilerin üzerinde artış göstermesi ve işsizliğin yüzde 3.6 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, gazetenin gündem konusu oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz Başbakan Theresa May'e, Muhafazakar Parti üyeleri tarafından istifa çağrısı, gazetenin öne çıkardığı konu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Yerel seçimlerde alınan başarısız sonuçlardan sorumlu tutulan Başbakan Theresa May'in istifasının istenmesi, Guardian’ın da manşet konusu oldu.