11 ilde narkotik operasyonu: 78 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı.

Bu kapsamda Van’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

850 POLİSİN KATILIMIYLA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik “Narkokapan Van” operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 850 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 78 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlılara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, operasyona ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında, kadim şehir Van’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon icra ettiklerini söyledi.

3 AY SÜREN TİTİZ VE ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele politikaları çerçevesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Balcı, şunları ifade etti:

“Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir.

Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilde eş zamanlı olarak ‘Narkokapan Van’ operasyonu icra edilmiştir.”

850 POLİS VE 176 EKİP KATILDI

Vali Ozan Balcı, “850 kahraman polisimiz, 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte gece boyunca Van’ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır.” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Balcı, gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişinin incelenmesi sonucunda başta “uyuşturucu madde ticareti” olmak üzere 'yağma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi çok sayıda suçla doğrudan ilişkili olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

''TÜM KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM''

Şüphelilerin aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan ve toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içinde yer alan kişiler olduğunu vurgulayan Ozan Balcı, şöyle devam etti:

“Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir.

Bu yönüyle operasyon yalnızca narkotik suçlarla mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu operasyonun icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

''BU DEVLET GENÇLERİNİ YALNIZ BIRAKMAZ''

Balcı, operasyonun kentteki en kapsamlı operasyonlardan biri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın ‘uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı’ olarak ifade ettiği bu dönemde devletimiz yalnızca görünür suçla değil, onun görünmeyen planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki satıcılarıyla topyekûn bir mücadele yürütmektedir.

Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz: Onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz, bu millet geleceğine sahip çıkar.

Bu operasyon, uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden biridir. Emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”