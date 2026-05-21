11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 71 tutuklama

Türkiye’de suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Yurt genelinde denetimler artarken emniyet ekipleri tarafından başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

"11 İLDE 15 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON"

11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Bakanlık, operasyonlar kapsamında yakalanan 158 şüpheliden 71'inin tutuklandığını duyurdu.

"158 ŞÜPHELİDEN 71'İ TUTUKLANDI"

Şüphelilerin faili oldukları suçları da aktaran Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

“11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 71’i tutuklandı.



75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR SIRALANDI

“Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul, Yozgat ve Kayseri’de; sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Erzurum ve İzmir’de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Şanlıurfa ve Aydın’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kocaeli’de; 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri, Adana’da; tütün kaçakçılığı yaptıkları, Antalya ve Gaziantep’te; tefecilik yaptıkları tespit edildi.”

"2 MİLYAR 748 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ SAPTANDI"

“Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.



Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.



Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”