11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

Planda, 2023 yılında 12 bin 484 dolar kişi başına düşen milli gelirk hedefleniyor.

Ekonomik büyümenin yüzde 4.3 olması hedefleniyor.

Plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarma hedefi öngörülüyor.

Savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolara çıkartma hedefleniyor.

Bulama alanlarının mitktarı 750 bin hektar artırma hedefleniyor.

Dönem sonunda 65 milyon turist ve 75 milyar dolar gelir bekleniyor.

TBMM TATİLDE

Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.