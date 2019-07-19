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11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve yapılan oylama ile kabul edildi.

İHA | 19.07.2019 - 01:07..
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11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

Planda, 2023 yılında 12 bin 484 dolar kişi başına düşen milli gelirk hedefleniyor.

Ekonomik büyümenin yüzde 4.3 olması hedefleniyor.

Plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarma hedefi öngörülüyor.

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

Savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolara çıkartma hedefleniyor.

Bulama alanlarının mitktarı 750 bin hektar artırma hedefleniyor.

Dönem sonunda 65 milyon turist ve 75 milyar dolar gelir bekleniyor.

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

TBMM TATİLDE

Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

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11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

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