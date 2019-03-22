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110 milyon yıllık kuş fosilinde yumurta bulundu

Bilim insanları, 110 milyon yıllık kuş fosilinde şimdiye kadar korunmuş bir yumurta keşfetti.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 10:07..
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Bilim insanları bugünlerde çok önemli bir olaya tanıklık ediyor. Araştırmacılar, 110 milyon yıl önce yaşamış bir kuş fosilinde, şimdiye kadar korunmuş bir yumurta tespit etti. Çin'in kuzeybatı bölgesinde keşfedilen yeni fosildinozorlarla birlikte var olan bir yaratık grubu olan Enantiornithes kuş türüne ait.

fosil

110 MİLYON YILLIK YUMURTA PARÇALARI

Araştırmacılar, fosilde buldukları yumurtanın, 110 milyon yıl önce yaşamış kuşların üreme sistemi ile ilgili bilgi verebileceğini söylüyor. Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, yumurtadaki yapısal bozukluklar nedeniyle kuşun 110 milyon önce ölmüş olabileceğini ifade etti.

fosil

Fosildeki yumurta parçalarının günümüze kadar oldukça iyi korunduğunu belirten araştırmacılar, fosil ve yumurta kalıntılarını inceleyerek 110 milyon yıl önceki yaşama ışık tutmaya çalışıyor.

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