12 Haziran 2026 cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadet günlerinden biri olan cuma vakti geldi.

Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, cuma namazını cemaatle eda etmek için camilerin yolunu tutmaya hazırlanırken, yaşadıkları ildeki ezan ve namaz vakitlerini de araştırıyor.

Diyanet'in yayımladığı takvim doğrultusunda belirlenen cuma namazı saatleri, her şehirde farklılık gösteriyor.

Peki, 12 Haziran 2026 Cuma günü il il cuma namazı saatleri kaçta? İşte illere göre ezan vakitleri...

12 Haziran 2026 Cuma namaz vakitleri:

İstanbul: 13.09

Ankara: 12.53

İzmir: 13.16

Diyanet ezan vakitleri ekranı