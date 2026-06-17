12 tonluk dev yapı köylüleri korkuttu: Uzaylı sandılar, gerçek başka çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaykenarı köyünde yaşayan vatandaşlar, zeytinlik bir arazide karşılaştıkları devasa ve sıra dışı yapı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ve 12 ton ağırlığındaki nesneyi gören köy sakinleri, ilk etapta bunun uzaydan gelen bir cisim olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, söz konusu yapı üzerinde incelemelerde bulundu.

Sanat eseri çıktı

Yapılan kontrollerde, vatandaşları paniğe ve meraka sevk eden cismin aslında bir sanat eseri olduğu anlaşıldı.

Devasa yapının sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı’nın ‘Tensio’ isimli eseri olduğu saptandı. Eserin, sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal’a ait araziye 2025 yılında yerleştirildiği belirlendi.

Bölge halkını gün boyu merak içerisinde bırakan "Tensio" adlı eserin, Ağustos ayında düzenlenecek özel bir basın toplantısı ile sanat dünyasına ve kamuoyuna resmen tanıtılacağı öğrenildi.