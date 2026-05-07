12. Yargı Paketi ile süresiz nafakaya düzenleme: Alt sınır geliyor

Adalet Bakanlığı, 12. Yargı Paketi çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi, Nisan başında Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

Paket, ağırlıklı olarak hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmayı, mahkeme iş yükünü azaltmayı, yargılama sürelerini kısaltmayı ve ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmeyi hedefliyor.

Genel af veya kapsamlı infaz düzenlemesi içermeyen pakette, arabuluculuk sisteminin genişletilmesi, duruşma süreçlerinin hızlandırılması ve dijitalleşme gibi adımlar öne çıkıyor.

SÜRESİZ NAFAKA SONA ERİYOR

Paket kapsamında boşanma davaları ve nafaka uygulamalarında önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasına son verilerek sınırlı süreli nafaka sistemine geçilmesi öngörülüyor.

ALT SINIRIN 5 YIL OLMASI BEKLENİYOR

Bu çerçevede nafakanın alt sınırının da 5 yıl olması planlanıyor.

Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak.

Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak.

20 YILIK EVLİLİĞE 10 YILLIK NAFAKA

Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek.

Ayrıca, evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.

YARGI SÜRECİYLE İLGİLİ DÜZENLEME DE PAKETTE YER ALIYOR

Yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışmalar yapılıyor.

Hakim, artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak.

DURUŞMA ARALARI 3 AYI GEÇMEYECEK

Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek.

Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim, makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak.

GÜNDÜZ KUŞAKLARINA DÜZENLEME GELİYOR

Televizyonların gündüz kuşaklarına düzenleme geliyor.

Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar, o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi.

HOBİ BAHÇELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER DE PAKETTE YER ALIYOR

Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için yeni bir yönetmelik çalışması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti.

100 binin üzerinde hobi bahçesi davası olduğunu belirten kaynaklar, "Bu sorun çözülecek." dedi.