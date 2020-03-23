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12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında öldürüldü

Bayrampaşa’da çıkan sokak tartışmasında 12 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü. Katil zanlıları yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 23.03.2020 - 12:25..
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İstanbul Bayrampaşa'da daha önce gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarılan bir kişi, kendilerini uyaran kişilerle kavga ettikten bir saat sonra elinde silahla olay yerine tekrar gelerek, kurşun yağdırdı.

Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler, tartıştığı aileden olan 12 yaşındaki Sinan Üstünalp’e isabet etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

12 yaşındaki çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Sinan Üstünalp’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında öldürüldü ViDEO

POLİSİN BAŞARILI ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve tanıkların ifadelerinin değerlendirilmesi sonrası olayın şüphelilerinin Oktay C. (27), ve Furkan D. (25) olduğu tespit edildi.

KATİLLERİN İKİSİ DE AZILI SUÇLU

Ekipler, şüphelilerinden Furkan D.’yi, 7 Şubat günü Bayrampaşa’da kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Furkan D.’nin farklı suçlardan emniyette 22 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında öldürüldü

15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS

Ekiplerin çalışmaların neticesinde olayın şüphelilerinden Oktay C. ise 14 Mart günü yakalanarak emniyete götürüldü. Oktay C.’nin hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme suçlardan çok sayıda suç kaydı, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay C. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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