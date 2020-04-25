12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki Emre Aydın, sabah saatlerinde babasından habersiz traktörü aldı.
Bir süre sonra Aydın yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Traktörün altında kalan Emre Aydın yaralandı. Mahalleli tarafından, traktörün altından çıkarılan Emre Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.
AİLE YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ
Acı haberi alıp hastane gelen Emre Aydın'ın yakınları da fenalık geçirdi.
Savcının incelemesinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Aydın'ın bugün Çandık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.