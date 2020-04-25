taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

Adana'da yaşayan Emre Aydın, babasından habersiz aldığı traktörle kaza yaparak, yaşamını yitirdi.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki Emre Aydın, sabah saatlerinde babasından habersiz traktörü aldı.

Bir süre sonra Aydın yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Emre Aydın yaralandı. Mahalleli tarafından, traktörün altından çıkarılan Emre Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

AİLE YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Acı haberi alıp hastane gelen Emre Aydın'ın yakınları da fenalık geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Aydın'ın bugün Çandık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı

İlginizi Çekebilir
Hakkari’de terör örgütüne ait sığınak bulundu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Özel Harekat tarafından düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Polis, akli dengesi bozuk silahlı şahsı engelledi
İzmir'de kaçmaya çalışan silahlı şahsı polis, üzerine atılarak engellemeye çalışırken şahıs, çıkan arbedede yaralandı.
Çobanın ölümü, hayvanlar köye yalnız dönünce ortaya çıktı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir kişinin ölümü, otlattığı hayvanların yalnız başına köye dönmesiyle ortaya çıktı.
Mardin’de 15 yaşındaki genç kız kurşunlara hedef oldu
Kızıltepe ilçesinde at otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu öldürülürken; kızın ailesi, karşı tarafın evini ateşe verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
230
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
247
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
98
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
462
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
66
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
88
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
373
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir