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Çayeli'nden Öteye türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

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1 12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı Adana'da yaşayan Emre Aydın, babasından habersiz aldığı traktörle kaza yaparak, yaşamını yitirdi.

2 Bakan Kurum: Kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz. Bakan Kurum:'100 Bin Sosyal Konut' projemizde kura çekimlerine Koronavirüs tedbirlerimizi aksatmadan 28 Nisan'da yeniden başlıyoruz.

3 Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, zorlu koronavirüs döneminde birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu söyledi.

4 Beşiktaş'ın Boateng kararı Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, 1,5 milyon euro maaş alan Boateng'den yüzde 40 oranında indirim talep etti. Ganalı futbolcu teklifi kabul ederse takımda kalacak.

5 Sahaf İsmail Kün ile kitaplar üzerine konuşuyoruz Tarsus Antik Sahaf’ın güler yüzlü sahibi İsmail Kün ile kitaplar, sahaflar ve bağımsız kitabevleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik…

6 Sahaf İsmail Kün ile kitaplar üzerine konuşuyoruz Tarsus Antik Sahaf’ın güler yüzlü sahibi İsmail Kün ile kitaplar, sahaflar ve bağımsız kitabevleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik…