120 bin yıllık izler, çölün ortasında bulunan gölle ortaya çıktı

Bilim insanları, Suudi Arabistan'daki Nefud Çölü'nde bulunan Alathar bölgesindeki antik bir göl yatağında, 120 bin yıl öncesine ait insan ayak izlerini keşfetti.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu izler, Arap Yarımadası'nda bulunan en eski Homo sapiens kanıtı olma özelliğini taşıyor.

Bugün kurak bir çöl olan bölgenin, 120 bin yıl önce "Yeşil Arabistan" olarak adlandırılan dönemde oldukça farklı bir görünüme sahip olduğu anlaşıldı.

O zamanlar bölge; büyük göller, zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ile doluydu.

Bu uygun iklim koşulları, bölgeyi insanlar ve hayvanlar için Afrika'dan göç ederken kullanılan önemli bir geçiş yolu haline getirmişti

Dev hayvanlarla bir arada yaşadılar

Araştırmada ortaya çıkan tek ilginç detay insan izleri değil. Bölgede aynı zamanda antik filler, atlar ve develer gibi devasa hayvanlara ait yüzlerce iz de bulundu.

Arkeologlar, bölgede herhangi bir taş alet bulunmamasından yola çıkarak, insanların bu göl kenarını kalıcı bir yaşam alanı değil, geçici bir su içme noktası olarak kullandıklarını tahmin ediyor.