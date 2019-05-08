Halluks Valgus nedir

Halluks Valgus; ayak başparmağının iç yanındaki kemik çıkıntısı ifade eder. Ayakta oluşan bu rahatsızlık tedavi edilmezse tüm ayağı etkiler.

YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR

Ayakta oluşan Halluks Valgus; iş gücü kaybı, yaşam kalitesi bozukluğu ve estetik sorunlara neden olur. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İrsadi İstemi Yücel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

CERRAHİ TEDAVİ MÜMKÜN

İstemi, "Ağrı nedeniyle yürümeyi güçleştirir, ayağın genişlemesi ve kemik çıkıntısı nedeniyle de ayakkabı giymeyi zorlaştırarak insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Cerrahi tedavisi de başarıyla uygulanmaktadır." diye konuştu.