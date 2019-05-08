taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1854
Euro
6.9318
Altın
1282.95
Borsa
90287.64
Gram Altın
255.389

Halluks Valgus nedir

Halluks Valgus, genellikle ayak baş parmağında oluşan ortopedik bir rahatsızlıktır.

  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Halluks Valgus; ayak başparmağının iç yanındaki kemik çıkıntısı ifade eder. Ayakta oluşan bu rahatsızlık tedavi edilmezse tüm ayağı etkiler.

YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR

Ayakta oluşan Halluks Valgus; iş gücü kaybı, yaşam kalitesi bozukluğu ve estetik sorunlara neden olur. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İrsadi İstemi Yücel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Halluks Valgus nedir

CERRAHİ TEDAVİ MÜMKÜN

İstemi, "Ağrı nedeniyle yürümeyi güçleştirir, ayağın genişlemesi ve kemik çıkıntısı nedeniyle de ayakkabı giymeyi zorlaştırarak insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Cerrahi tedavisi de başarıyla uygulanmaktadır." diye konuştu.

Halluks Valgus nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stalk nedir

Stalk nedir

6
Manuel terapi nedir

Manuel terapi nedir

0
Doğru bilinen yanlış: En çok içki Konya'da tüketilmiyor

Doğru bilinen yanlış: En çok içki Konya'da tüketilmiyor

15
Hegemonya nedir

Hegemonya nedir

0
İtikaf nedir nasıl yapılır

İtikaf nedir nasıl yapılır

14
Hidrosefali nedir

Hidrosefali nedir

6
Kolesterole ne iyi gelir?

Kolesterole ne iyi gelir?

14
[+] Görüş bildir