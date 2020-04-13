Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Gündemimizdeki konuları değerlendirdik.
Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz.
83 milyonluk bir ülkede böylesine hizmeti yürütmek kolay değildir.
Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor.
Bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza, Sağlık Bakanlığı'nın onaylama kodu gitmiştir.
81 ilimize yayılmış olan 240 bin yatağa sahibiz.
AYRINTILAR GELİYOR...