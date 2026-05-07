127 kişi gözaltında! PSG'li taraftarların galibiyet kutlamalarında olay çıktı

Almanya'da dün akşam Bayern Münih ile oynadığı maç sonucunda Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Bu gelişmenin ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın etrafı dahil çeşitli noktalarda taraftarlar, gece boyunca kutlamalar gerçekleştirdi.

KUTLAMALARDA ORTALIK KARIŞTI

Stadın etrafındaki kutlamalar sırasında taraftarlar, polise havai fişek fırlattı, polis kargaşayı sonlandırmak için biber gazıyla karşılık verdi.

Çöp bidonlarının da ateşe verildiği, kalabalık taraftar gruplarının yol üzerinde koştuğu olaylar nedeniyle araç trafiği etkilendi.

127 KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu Fransız CNews kanalı ve Europe 1 radyosunun ortak programında gece çıkan taşkınlıkları şiddetle kınadığını dile getirdi.

Nunez, yüzlerce kişinin polislere saldırmak istediğini ve dükkanları yağmalamaya çalıştığını ileri sürerek, 23'ü polis memuru olmak üzere 34 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralananların arasında bir kişinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Nunez, Fransa'da taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylar sebebiyle 127 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

FİNALDE RAKİP ARSENAL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile dün 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu.