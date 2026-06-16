129 yıllık deniz fenerini eve çevirdiler: Fiyatını duyan hayal kurmaya başladı

ABD'nin Virginia eyaletindeki Chesapeake Körfezi'nde yer alan tarihi Smith Point Deniz Feneri yeni sahibini arıyor.

1897 yılında inşa edilen yapı, kapsamlı bir restorasyonun ardından sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Yaklaşık 2,5 mil açıkta bulunan deniz feneri, karadan tamamen izole konumuyla dikkat çekiyor. Yapıya ulaşım yalnızca tekneyle sağlanabiliyor.

Modern bir eve dönüştü

Yapıda modern bir mutfak, oturma alanı, yemek bölümü ve tam donanımlı banyo bulunuyor. Tarihi dokuyu korumak amacıyla orijinal kapılar, merdivenler ve duvar detayları da muhafaza edildi.

The Sun'a göre; Deniz fenerinde toplam dört yatak odası yer alıyor.

Bunlardan biri, yapının en üst bölümündeki eski gözetleme odasında bulunuyor. Bu bölüm, Chesapeake Körfezi'nin tamamını gören 360 derecelik manzarasıyla öne çıkıyor.

Bağımsız bir yaşam

Elektrik ve altyapı bağlantılarından uzak olan yapı, taşınabilir jeneratör, 550 galonluk su deposu ve atık su arıtma sistemiyle kendi kendine yetebilecek şekilde tasarlandı.

Restorasyon sırasında yeni çatı, yalıtım sistemi ve fırtınalara dayanıklı pencereler de eklendi.

Satış şartı eklendi

Tarihi deniz feneri için 450 bin dolar talep ediliyor. Ancak satışın bazı özel şartları bulunuyor.

Mülk yalnızca nakit ödeme ile satın alınabilecek ve mevcut haliyle devredilecek. Ayrıca yapı, tarihi eser statüsünde olduğu için çeşitli koruma kurallarına tabi tutuluyor.

Deniz fenerinin bazı bölümlerinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunduğu da belirtiliyor.

Hala aktif

Smith Point Deniz Feneri ilginç bir özelliğe daha sahip.

Yapı özel konut olarak kullanılsa da denizcilik açısından hâlâ aktif bir navigasyon noktası olarak hizmet vermeye devam ediyor ve ışık sistemi ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından işletiliyor.