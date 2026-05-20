13 kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç'ın son hali yine beğenilmedi

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Murat Dalkılıç, yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşıyor.

13 AMELİYAT

Yıllardır burnundan kaynaklanan sorunla uğraşan bu yüzden daha önce 13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın son hali gündem oldu.

Ünlü sanatçının eski ve yeni fotoğraflarının sosyal medyada yan yana getirilmesiyle eleştiriler de beraberinde geldi.

"YİNE OLMAMIŞ"

Sanatçının son halini beğenmeyen birçok kullanıcı, "Burnun çok çekti ama olmamış" ve "O kadar ameliyata yine olmamış" yorumları yaptı.