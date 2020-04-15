13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki traktörü, ailesinin tarlada olduğu sırada çalıştıran 13 yaşındaki M.C.Ş., kız kardeşi T.Ş.'yi (7) de alarak yola çıktı.
Köy içinde kontrolden çıkan traktör, devrildi.
KARDEŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı. T.Ş., Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AĞABEYİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen M.C.Ş.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.