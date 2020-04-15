13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü

Eski eşi tarafından yolu kesilerek bir kulübeye götürülerek darbedilen bunu da sosyal medyadan duyuran kadının yardımına polis koştu. Eski koca, gizlendiği konteynerde yakalandı.

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Astım hastalarının koronavirüsle imtihanı

Koronavirüs salgınına karşı bazı yaş ve hastalık gruplarının daha hassas olduğunu biliyoruz. Bu gruplardan biri de astım hastaları.