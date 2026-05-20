130 yıl sonra geri döndü, Latin Amerika’da yeniden yayılıyor

Diario Uno’da yer alan habere göre, yaklaşık 130 yıl önce bölgeden kaybolduğu düşünülen dev karıncayiyenler yeniden Latin Amerika’da görülmeye başladı.

Özellikle Brezilya’nın güneyindeki bazı bölgelerde görüntülenen dev karıncayiyenler, doğa koruma uzmanlarını heyecanlandırdı. Uzmanlar, bu gelişmenin yıllardır sürdürülen yaban hayatı koruma projelerinin sonucu olduğunu belirtiyor.

Arjantin’de başlatılan özel çalışmalar kapsamında çok sayıda dev karıncayiyen doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Koruma ekipleri tarafından kurtarılan yavruların önce rehabilitasyon merkezlerinde bakım altına alındığı, ardından kontrollü şekilde doğaya salındığı aktarıldı.

Doğaya yeniden uyum sağladılar

Uzmanlara göre takip cihazlarıyla izlenen hayvanların zaman içinde farklı bölgelere yayılmaya başladığı tespit edildi. Son görüntülerin, türün yeniden güç kazandığını gösterdiği ifade edildi.

Dev karıncayiyenler geçmişte avcılık, yangınlar ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle birçok bölgede tamamen ortadan kaybolmuştu. Son gelişme ise Latin Amerika’daki en başarılı doğa restorasyon projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.