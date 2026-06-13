131 kilodan 84 kiloya: Diyetle hem ameliyattan kurtuldu, hem hyaatına yeniden başladı

Diyarbakır’da kronik kalp rahatsızlığı bulunan 31 yaşındaki Tuba Sayan, doktor kontrolünde önerilen diyet programına birebir uyarak 131 kilodan 84 kiloya düştü. Uzun yıllar sağlık sorunları ve fazla kilo nedeniyle zor günler geçiren Sayan, kararlı sürecin ardından hem ameliyat riskinden uzaklaştı hem de günlük yaşamında büyük bir değişim yaşadı.

KALP AMELİYATI RİSKİYLE BAŞLAYAN SÜREÇ

9 yıl önce kalp kapakçığından ameliyat olan Sayan, rutin kontrollerinde yeniden cerrahi müdahale gerekebileceğini öğrendi. Ancak yüksek kilo nedeniyle ameliyatın riskli bulunduğu ve önce kilo verilmesi gerektiği kendisine bildirildi.

UZMAN DİYETİSYENLE 1,5 YILLIK SÜREÇ

Arkadaş tavsiyesi üzerine Memorial Diyarbakır Hastanesi’ne başvuran Sayan, Diyetisyen İrem Akpolat eşliğinde kişiye özel bir beslenme programına başladı. Yaklaşık 1,5 yıl süren süreçte düzenli takip ve kontrollü diyetle 47 kilo kaybı sağlandı.

“SADECE KİLO DEĞİL, SAĞLIK DA KAZANDIK”

Diyetisyen İrem Akpolat, sürecin yalnızca kilo kaybı değil aynı zamanda kalp sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu belirterek, beslenme tedavisinin kronik hastalıklarda temel rol oynadığını ifade etti. Akpolat, hastasının kararlılığı sayesinde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ciddi bir iyileşme süreci elde edildiğini söyledi.

“NEFES ALMAK BİLE ZORKEN ŞİMDİ KOŞABİLİYORUM”

Yaşadığı değişimi anlatan Tuba Sayan ise sürecin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti. Daha önce en basit hareketlerde bile nefes darlığı yaşadığını söyleyen Sayan, şimdi günlük yaşamını çok daha rahat sürdürdüğünü ifade etti.

Sayan, diyet sürecine sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurgulayarak, “Saati saatine yemek yedim, su dışında bir şey tüketmedim. Eskiden oturup kalkarken bile nefesim kesiliyordu, şimdi bazen koşarken bile nefesim kesilmiyor” dedi.

KARARLILIKLA GELEN SAĞLIKLI HAYAT

Uzmanlar, düzenli takip ve disiplinli beslenme programlarının özellikle kalp hastalarında yaşam kalitesini belirgin şekilde artırdığını vurgularken, Sayan’ın süreci kararlılıkla tamamlamasının tedavi başarısında belirleyici olduğu ifade edildi.