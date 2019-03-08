Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddialarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde sert eleştirilerde bulundu.

"BU TRENE KABUL ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı tezgahlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor.

Ve ne diyorlar, “ben kazanınca tekrar AK Partiye geleceğim.”

Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inen bir daha binemez VİDEO

"BİZ YAPARIZ ONLAR SEYREDER"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Dün Mardin’de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı “Mardin’de hızlı trenin ne işi var" demiş.

Aynı SP gibi. Yani Saadet… Onun başındaki zat da "trenin Sivas’ta ne işi var" demişti.

Allah’tan Mardin’de havaalanının ne işi var demedi. Oraya hızlı tren geldiğinde bunlar ondan istifade edecek. Bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi?

Biz yaparız onlar ise seyreder.





"İNLERİNE GİRDİK"

Biliyorsunuz ülkemizde 84’ten beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür.

Askerlerimizin, polisimizin karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Kürt kardeşlerimizin hakkını savunmak gibi bir girişimi olmamıştır. Bölgemizde bir takım güçlerin gönüllü taşeronluğunu yapmıştır. Kürt kardeşlerimin sıkıntıları vardı. Yoksulluk, baskı, haksızlık vardı. Bu bölgede daha ağır yaşanıyordu. Biz böyle bir Türkiye’yi devraldık.

Şanlıurfa’dan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Kuzey Irak’a gitsin.

Bir Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapıyı çalar diyor. 1 Temmuz geride kaldı, ne oldu..Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdik.