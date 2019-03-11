Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Tiyatroseverlerin buluşma yeri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 18 oyunla seyircilerinin karşısına çıkacak. Birbirinden farklı oyunlar seyircisini bekliyor.
SAHNELENECEK OYUNLAR
Bizim Aile, Can Yeleği, Amanvermez Avni, Vahşi Batı, Matruşka, Macbeth, Söz Veriyorum, Cibali Karakolu, Şahane Züğürtler ve çocuk oyunları Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Bir Kümes Hikâyesi, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Yaşasın Barış, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.