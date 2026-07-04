14 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 5 günde 306 şüpheli yakalandı

Siber suçlara geçit verilmiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bir operasyon duyuruldu.

306 ŞÜPHELİ YAKALANDI

14 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin 18’i tutuklanırken 16’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BİRDEN FAZLA SUÇ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti, ve ürün bedeli” gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.