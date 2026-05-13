Akın Gürlek duyurdu: 14 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli yakalandı

Ülkede yasa dışı bahis ve sanal kumar, son yıllarda ekonomiden aile yapısına, gençlerin geleceğine kadar, ciddi yıkıcı etkiler yaratan bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu durum hem kayıt dışı ekonomiyi besliyor hem de toplumda bağımlılık, borç batağı, aile içi çatışmalar ve intihar vakaları gibi ağır sosyal maliyetler doğuruyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyu 'kanayan yaramız' ve 'toplum için ciddi bir tehdit' olarak nitelendirerek mücadelenin önceliklerinden biri haline getirdi.

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis oynatılması, yer ve imkan sağlanması ile para transferlerinin suç kapsamında olduğunu ancak oynayanlar açısından hala 'kabahat' olarak değerlendirildiğini belirterek, "Yasa dışı bahis oynamayı suç haline getireceğiz." dedi.

Gürlek, "Bu işin kökünü kazıyacağız. Demir yumruğumuzu hissettireceğiz." ifadeleriyle Adalet Bakanlığı'nın uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar üçlüsüne karşı çalışmaların artırılacağını belirtti.

14 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Son olarak başarılı şekilde gerçekleştirilen 'yasa dışı bahis' operasyonlarının detaylarını Bakan Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, 55 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

"24 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ"

Gürlek, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. 24 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır."

"ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERENLERİN NEFESİNİ KESMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

“Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür.



Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum.”