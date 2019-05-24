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Diyarbakır'da 1400 yıllık kitabı satmaya kalkanlar yakalandı

Papirüs kağıdı üzerine yazılan ve üzerinde dini motifler bulunan kitabı satmak için aracı arayan 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 24.05.2019 - 09:28..
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır kent merkezinde oturan 3 şüphelinin, ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisini edindi.

Diyarbakır'da 1400 yıllık kitabı satmaya kalkanlar yakalandı

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Diyarbakır'da 1400 yıllık kitabı satmaya kalkanlar yakalandı

Operasyonda, şüpheliler deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 18 yaprak ve 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Diyarbakır'da 1400 yıllık kitabı satmaya kalkanlar yakalandı

Diyarbakır'da 1400 yıllık kitabı satmaya kalkanlar yakalandı

Diyarbakır'da 1400 yıllık kitabı satmaya kalkanlar yakalandı

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