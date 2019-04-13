Dünya manşetlerinde hafta sonu

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan’ın, 2019 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği kâr gelirini yüzde 5 artırarak 9,18 milyar dolar gelir elde etmesi, WSJ’ın manşet konusuydu. Gazetenin gündeminde öne çıkan bir diğer konu ise ABD Başkanı Trump’ın yürüttüğü yasa dışı göçmen politikasını bir adım öteye taşıyarak, göçmenleri, Demokrat Parti egemenliğindeki şehirlere gönderme teklifinde bulunması oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İç Güvenlik Bakanı Kevin McAleenan’a ABD’nin güneydoğu sınırını göçmenlere kapaması için verdiği talimat, New York Times’ın gündemindeydi. Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın, Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliği’nden alınarak tutuklanmasının ardında, Ekvador Devlet Başkanı’nın “özel hayatının Assange tarafından deşifre edilmesi” gerekçesinin yattığına yönelik iddialar da gazetenin ana sayfasından paylaşıldı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’e yapıldığı iddia edilen, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı ABD yerine İsveç’e iade edilmesi yönündeki baskı, The Guardian’ın manşet konusuydu.

FRANSA – LE FIGARO

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Sarı Yelekliler protestolarının ülkede yarattığı kriz ortamını çözmek için başlattığı müzakerelerin sona yaklaştığını belirten gazete, tüm ülkenin görüşmelerden çıkacak sonucu dört gözle beklemesini manşete taşıdı.

FRANSA – LE CROIX

Fransız gazetenin gündeminde, göçmen sorunu, Euro Bölgesi’ndeki dalgalanmalar ve Brexit krizi sonrasında Avrupa Birliği’nin çatırdamaya başladığına yönelik bir analiz yer aldı.

İRAN – IRAN DAILY

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in “ABD, ulusal ordumuzu terörist güç ilan etmesinin tehlikeli sonuçlarına hazır olmalı” çıkışı, gazetenin ana sayfasından paylaşıldı.