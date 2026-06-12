144 yıldır bitmeyen Sagrada Familia'nın bir kısmı açıldı: 10 yıl daha inşaat var

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İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia'daki "İsa Mesih kulesi" inşaatı 144 yılın sonunda tamamlandı.

Dini yapı, son çalışmalarla birlikte 172,5 metre yüksekliğe çıktı.

İsa Mesih Kulesi, "Tanrı'nın mimarı" diye anılan Antoni Gaudi'nin 100. ölüm yıldönümünde Papa 14. Leo'nun da katıldığı bir törenle açıldı.

Bazilikadaki ayinin ardından, tamamlanan yeni kulenin açılışı için havai fişek ve ışık gösterileri düzenlendi.

1882'den beri

Temelleri 1882’de atılan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bazilika, Gaudí’nin 1926’daki vefatı nedeniyle yarım kalmıştı.

Tapınakta artık 18 kule bulunuyor: 12'si havarilere, dördü İncil yazarlarına, biri Meryem Ana'ya ve merkezi büyük kule İsa Mesih'e adanmış.

Yapı ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Tapınağın tamamen tamamlanmasının önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşmesi öngörülüyor.