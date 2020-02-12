Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

İdlib konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimine şubat ayına kadar verdiği süreyi yineledi.

TÜRK ASKERİNE SALDIRI OLURSA..

Verilen sözlerin tutulmadığını, yapılan anlaşmalara uyulmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerine bir saldırı daha yapılması durumunda Esad rejiminin her yerde vurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı ViDEO

KARADA VE HAVADA...

Erdoğan, "Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'de şehit olan askerlimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'ü buldu.

İdlib'de rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleri ile İran destekli militanlar sürekli sivillere saldırıyor kan döküyorlar. İdlib ile ilgili kimi endişe ifadelerinin de başka saiklerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim ve Ruslar ile rejimle hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının sivil halkı hedef aldığı gerçeğini altını bir kez daha çizmek istiyorum. Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır.





NE GEREKİYORSA TEREDDÜT ETMEDEN YAPACAĞIZ

Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı. Madem durum bu biz de lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktaları gerisine çıkartmakta kararlıyız. Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt etmeden bunu yapacağız. İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir.





ASKERLERİMİZE SALDIRILIRSA REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ

Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz. Karada rejim güçlerini belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Bu süreçte gözlem noktalarındaki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum.''