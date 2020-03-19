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Korona tedbirlerine uymayan işletmecilere suç duyurusu

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesine uymayan 187 iş yeri kapatılırken, 37 işletmeciye suç duyurusunda bulunuldu.

AA | 19.03.2020 - 14:50..
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

149 BİN 382 İŞ YERİ KAPATILMIŞTI

“Koronavirüs Tedbirleri” genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri, faaliyetlerine geçici bir süre ara verdi.

37 İŞLETMECİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatılırken, 150 iş yerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

37 işletmeci hakkında da TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulunuldu.

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