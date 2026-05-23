15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkmak isteyenler, otogarlara akın etti.

Bu kapsamda İstanbul'da da yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

Otogarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Otobüs firmalarının ek seferler koyduğu öğrenilirken otogarda çıkışında arka arkaya dizilen otobüslerin görüntüsü, drone kamerasına yansıdı.

"FİYATLAR BİRAZ PAHALI"

Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Harun Akkaya, "Tatil nedeniyle memleketimize Tekirdağ'a gideceğiz. Bir hafta ailemle zaman geçireceğim. İstanbul'a arkadaşımın yanına geldim." dedi.

Ozan Oğar, "Ben inşaatta çalışıyorum. Bayrama gideceğiz. Yol 18 saat. Tatil 9 gün çok iyi." diye konuştu. Ömer Yiğit Aydın "Ailemizi özledik. 9 günlük bayram iyi gelecek. Otobüs fiyatları biraz pahalı.

Otobüsler zamanında gelmiyor. Bekletiyorlar. Uzak yollara gidiyoruz. Ben cumadan yola çıktım." dedi.

"ALARM KURUP BİLET ALDIK"

Bileti güçlükle bulduğunu söyleyen Esra Çelik, "Tekirdağ'da yaşıyorum. Ankara'ya gideceğiz. Akraba ziyareti için gideceğiz. Çok dolu. Alarm kurduk. Öyle bilet bulduk." diye konuştu.

Babasıyla birlikte yakınlarının yanına Bursa'ya gittiğini söyleyen Yasin Tarraf, "Öğrenci olduğum için çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ziyareti bitirip tekrar ders çalışmam lazım. Bayramdan sonra sınavlar başlıyor." şeklinde konuştu.

"EK SEFERLER BAŞLADI"

Yoğunluk nedeniyle ek seferler yaptıklarını belirten şoför Mahmut Çelenk, "Hayırlı bayram dileriz. Önceliğimiz yolcularımızı sağ salim yakınlarının yanına götürmek. Ek seferler başladı.

Yolcu yoğunluğu başladı. Normalde günlük 4 servis yapıyorduk. Şimdi firma olarak 7 servis yapıyoruz. 3 ek servisimiz çıktı. Doluluk olayı burada oluyor." diye konuştu.