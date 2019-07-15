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15 Temmuz şehitleri İsveç'te anıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma etkinliğü düzenlendi.

AA | 15.07.2019 - 14:23..
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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un ev sahipliğindeki etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Öznür Özkan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Genel Sekreteri İlhan Kaya, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve vatandaşlar katıldı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ TERÖR EYLEMİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlanan törende konuşan Büyükelçi Yunt, 15 Temmuz hain darbe girişimini Türkiye'nin maruz kaldığı en büyük terör eylemi olarak nitelendirdi.

15 Temmuz şehitleri İsveç'te anıldı

Yunt, ''O gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT binası ve birçok alan FETÖ'cü askerlerce bombalanmıştır. Silah arkadaşlarının ve vatandaşların üstüne bomba ve kurşun yağdırmışlardır. O gece 251 vatandaşımız şehit olmuş 2 binden fazla vatandaşımız da yaralanmıştır. Halkımız sokağa çıkarak hain FETÖ darbesini önleyerek demokrasiye, Cumhuriyet'ine sahip çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitleri İsveç'te anıldı

FETÖ MÜCADELE MESAJI

İsveç'te FETÖ'cülerin bir sivil toplum olmadığını ve terör örgütü olduğunu gerekli mercilere defalarca anlattıklarını söyleyen Yunt, FETÖ ile mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan videonun gösterildiği etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tensta Camisi görevlisi Serdar Bikmen, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dua etti.

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