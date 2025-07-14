15 Temmuz'da şehit düşen kahramanlarımız

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yıl dönümü..

Bundan tam 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup askerler Boğaziçi Köprüsünü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundu.

Başta İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklar terör estirdi.

Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu.

251 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Milletin iradesinin gösterildiği bu günde 251 kişi şehit olurken, 2 bin 703 vatandaşımız da yaralandı.

Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 251 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi unutmayacağız...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı

15 Temmuz direnişinin simge noktaları