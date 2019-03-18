15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında Tokatlı sinema ve film yapımcısı Erol Koçan’ın da aralarında olduğu 15 ünlü, çekilen klipte ‘Hey Onbeşli’ ağıdını okudu.

15 ÜNLÜ SESLENDİRDİ

Cephede şehit düşen askerleri ve genç yaşında askere gönüllü giden Tokatlı 15’lileri yadetmek için hazırlanan klipte Bülent Serttaş, Tuğba Özay, Onur Şan, Kürşat, Mustafa Üstündağ, Mustafa Arapğolu, Metin Yıldız, Afrikalı Ali, Selahattin Alpay, Songül Karlı, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan, Berna Tan, Ünal Zorer, Pınar Eliçe, Erhan Yazcıoğlu, Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan yer aldı. Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan’ın, müzik düzenlemesini Mustafa Arapoğlu’nun, müzik danışmanlığını İlyas Keçeci ve supervizörlüğünü Banu Kaptanoğulları’nın yaptığı klipte okunan şiirin sözleri ise 15 Temmuz Millet Marşı ve Türkiye Marşı’nın sahibi Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından kaleme alındı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

Klibi sosyal medya hesabından paylaşan yapımcı Erol Koçan, “18 Mart Çanakkale şehitlerine ithafen bir proje yapmak istedim. 15 ünlü sanatçıya ’Onbeşliler’ ağıdını orijinali gibi okuttuk.

Bu süreçte koşarak gelen bütün sanatçı arkadaşlarıma, özellikle yönetmen dostum Banu Kaptanoğulları, yardımcı yönetmenimiz Hülya Girgin, aranjör Mustafa Arapoğlu ve değerli müzik adamı İlyas Keçeci’ye çok teşekkür ederim. Konu şehitler ve baba olunca kelimeler boğazıma düğümlenir” dedi.











