taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46395
Euro
6.19845
Altın
1304.915
Borsa
104594.66
Gram Altın
229.007

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

Tokat’ın 15’lileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında 15 ünlü tarafından "Hey Onbeşli" ağıdı ile yad edildi.

İHA | 18.03.2019 - 19:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

sd

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında Tokatlı sinema ve film yapımcısı Erol Koçan’ın da aralarında olduğu 15 ünlü, çekilen klipte ‘Hey Onbeşli’ ağıdını okudu.

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

15 ÜNLÜ SESLENDİRDİ

Cephede şehit düşen askerleri ve genç yaşında askere gönüllü giden Tokatlı 15’lileri yadetmek için hazırlanan klipte Bülent Serttaş, Tuğba Özay, Onur Şan, Kürşat, Mustafa Üstündağ, Mustafa Arapğolu, Metin Yıldız, Afrikalı Ali, Selahattin Alpay, Songül Karlı, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan, Berna Tan, Ünal Zorer, Pınar Eliçe, Erhan Yazcıoğlu, Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan yer aldı. Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan’ın, müzik düzenlemesini Mustafa Arapoğlu’nun, müzik danışmanlığını İlyas Keçeci ve supervizörlüğünü Banu Kaptanoğulları’nın yaptığı klipte okunan şiirin sözleri ise 15 Temmuz Millet Marşı ve Türkiye Marşı’nın sahibi Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından kaleme alındı.

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

Klibi sosyal medya hesabından paylaşan yapımcı Erol Koçan, “18 Mart Çanakkale şehitlerine ithafen bir proje yapmak istedim. 15 ünlü sanatçıya ’Onbeşliler’ ağıdını orijinali gibi okuttuk.

15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı

Bu süreçte koşarak gelen bütün sanatçı arkadaşlarıma, özellikle yönetmen dostum Banu Kaptanoğulları, yardımcı yönetmenimiz Hülya Girgin, aranjör Mustafa Arapoğlu ve değerli müzik adamı İlyas Keçeci’ye çok teşekkür ederim. Konu şehitler ve baba olunca kelimeler boğazıma düğümlenir” dedi.





Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

705
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

79
İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

186
Mansur Yavaş ittifak ortağı HDP'yle arasını bozdu

Mansur Yavaş ittifak ortağı HDP'yle arasını bozdu

153
Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

83
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

369
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir