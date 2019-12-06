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15 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

Esenler Stadyumu'nda antrenman yaptığı sırada bir arkadaşıyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan 15 yaşındaki futbolcunun, hayatını güvenlik görevlisi kurtardı.

İHA | 06.12.2019 - 09:59..
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İstanbul Esenler'deki amatör futbol kulüplerinden Olimpiyat Spor'un oyuncusu 15 yaşındaki Efe Kahraman, antrenman yaptığı sırada futbolcu arkadaşı ile çarpıştı ve bir anda yere yığıldı.

Yere yığılan Kahraman'ın, dili boğazına kaçtı.

KAHRAMAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Nefes alamaz duruma gelen Efe'yi gören arkadaşları ve hocaları paniğe kapıldı. O sırada saha içerisinde olan stadın güvenlik görevlisi Suat Özcan, hemen 15 yaşındaki gencin yanına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Gencin nefes almasını sağlayan güvenlik görevlisi, sonrasında onu sağlık ekiplerine teslim etti. Efe Kahraman, 112 Acil Servis ambulansı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreli müşahedenin ardından taburcu edilen genç futbolcunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı ViDEO

"NEFES ALMASINI SAĞLADIK"

Güvenlik görevlisi Suat Özcan, "Kamera odasındaydım. Yukarıda olumsuz bir şeyler gördüm. Koşarak çıktığımızda, Efe kardeşimizin yerde yattığını gördüm. Köksal Hoca başındaydı, bizde hızlı bir şekilde gidip, nefes almasını sağladık." dedi.

15 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

"EN SON HOCANIN BANA DOĞRU KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Futbolcu arkadaşıyla çarpması sonucu dili boğazına kaçan futbolcu Efe Kahraman ise başta güvenlik görevlisi ve hocasına teşekkür ederek, "Arkadaşla süratli çarpışma sonucunda yere düştüm, o sıra vücudum titremeye başladı. En son hocanın bana doğru koştuğunu gördüm, gerisini hatırlamıyorum. Hastanede gözlerimi açtım, hocam bana burada olanları anlattı. Güvenlikçi abiyle gerekeni yapmışlar. İkisine de teşekkürler ediyorum." ifadesini kullandı.

15 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

15 yaşındaki futbolcunun dili boğazına kaçtı

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