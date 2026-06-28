150 milyon dolarlık mega yat Bodrum'da

Yaz mevsiminin vazgeçilmez adresi Muğla'ya 150 milyon dolar değerindeki "Golden Odyssey" geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YATLARI ARASINDA YER ALIYOR

Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 38’inci sırada yer aldığı belirtilen süper yatta yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, asansör, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu, SPA ve sauna gibi birçok özel alan bulunuyor.

Yıllık işletme gideri yaklaşık 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

KARAADA AÇIKLARINA DEMİR ATTI

Bir dönem Suudi Arabistan’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Khalid Bin Sultan’a ait olan süper yatın daha sonra satışa çıkarıldığı, yeni sahibinin ise Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketi olduğu belirtildi.

Bodrum’un simge noktalarından Karaada açıklarında demirleyen süper yatın bölgede bir süre kalacağı öğrenilirken, yatta kimlerin bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SÜPER YAT, SUNDUĞU İMKANLARLA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Bermuda bayraklı 124 metre uzunluğundaki "Golden Odyssey", 2015 yılında Almanya’nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde üretildi. Çelik gövde ve alüminyum üstyapıya sahip süper yat, sunduğu imkanlarla deniz üzerindeki lüks yaşamın en dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor.