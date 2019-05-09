Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava tahmini raporlarında Türkiye'yi yağışlı ve soğuk hava dalgası bekliyor. Mevsim normallerinin altında sıcaklık beklenirken özellikle haftasonuna kadar yağış ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A SOĞUK VE YAĞIŞ UYARISI

İstanbul il genelinde hava sıcaklıklarının 15 ile 20 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Öte yandan il genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Özellikle hafta sonuna kadar bu durumun gözlendiği belirtirilken haftasonundan sonra sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Uyarı İstanbul ile de sınırlı değil. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da gök gürültülü şiddetli yağış uyarısı verilirken şidetli yağışın görüleceği bölgelere karşı da meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.