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Bu hafta 6 film vizyona girecek

2018 Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın "Donbass" adlı filmi Türk izleyicisi ile buluşacak.

AA | 13.12.2018 - 11:03..
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Bu hafta 6 film vizyona girecek

Sinemaseverleri bu hafta 6 yeni film bekliyor.

Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı; Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz, Hasan Elmas, Semih Saral ve Turan Selçuk Yerlikaya'nın rol aldığı "Bana Bir Soygun Yaz 2" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Ulaş Çobancı'ya ait olan komedi türündeki film, yeni bir soygun için bir araya gelen ekibin maceralarını konu alıyor.

Bu hafta 6 film vizyona girecek

AŞK BU MU?

Kubilay Aka ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Aşk Bu mu?", hayatı boyunca mücadele etmek durumunda kalan bir genç erkek ile belli sıkıntılardan uzak hayat süren genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer, Sadi Celil Cengiz ve Evrim Doğan'ın da rol aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Uğur yaptı. Senaryosu Cüneyt İnay'a ait yapımın müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

DONBASS

2018 Cannes Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Donbass" adlı film Türk izleyicisi ile buluşacak.

Valeriu Andriuta, Georgiy Deliev, Boris Kamorzin, Sergey Kolesov, Sergey Russkin ve Natalya Buzko gibi isimlerin rol aldığı film; Doğu Ukrayna toplumunun manipülasyon ve propagandanın etkileriyle bozuluşunu konu ediniyor.

ROMA

Meksikalı usta film yönetmeni Alfonso Cuaron'un, Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma"; 70'lerin başında Meksiko City'nin Roma adlı bir muhitinde, ev hizmetlisi olarak çalışan Cleo'nun çevresinde gelişenleri anlatıyor.

Alfonso Cuaron'un, senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini de yaptığı dram türündeki filmde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa, Nancy Garcia Garcia ve Veronica Garcia oynuyor.

YILBAŞI SÜPRİZİ

Bu hafta 6 film vizyona girecek

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE

Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönettiği "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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