16 ilde DEAŞ'ın kripto ağına operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın finans yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüte kripto para aracılığıyla finans sağladığı değerlendirilen 43 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, örgütün özellikle dijital platformlar ve kripto para sistemleri üzerinden yürüttüğü para transfer ağı mercek altına alındı. Güvenlik birimlerinin teknik ve mali incelemeleri sonucunda, örgüt bağlantılı kişilerin çeşitli Telegram kanalları üzerinden yardım ve bağış adı altında para topladığı tespit edildi.

KRİPTO CÜZDANLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto cüzdan adresi belirlendi. İncelemelerde, toplanan paraların dijital iz bırakmamak amacıyla “soğuk cüzdan” olarak bilinen çevrim dışı sistemlere aktarıldığı ve bu yöntemle takibin zorlaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer, söz konusu kripto hesaplarının terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığına dair güçlü bulgular elde edildiğini bildirdi.

170 BİN DOLARLIK FON HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren mali analizlere göre, 2021 ile 2025 yılları arasında örgüt adına yaklaşık 170 bin dolar toplandığı ve bu paraların çeşitli yöntemlerle DEAŞ mensuplarına ulaştırıldığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalarda ayrıca şüphelilerin, geçmişte terör örgütleri kapsamında adli işlem görmüş kişilerle para transfer ilişkisi içinde oldukları da tespit edildi. Güvenlik kaynakları, finans ağının yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını, uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti.

16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik takip, saha çalışmaları ve fiziki izleme süreçlerinin ardından düğmeye basan ekipler; İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve incelemeye alınan elektronik cihaz ele geçirildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, ele geçirilen dijital materyallerin terör örgütünün finans trafiği ve iletişim ağına ilişkin yeni bilgilere ulaşılması amacıyla incelemeye alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği belirtildi.