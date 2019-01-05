taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

16 milyon liraya orkinos

Tokyo’da yapılan yeni yıl balık mezatında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos, 333 milyon Yen’e yaklaşık 16 milyon TL alıcı buldu.

İHA | 05.01.2019 - 18:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tokyo’nun yeni Balık Pazarı Toyosu Market, geleneksel yeni yıl mezatına ilk kez ev sahipliği yaptı.

Sabah 05.00 sularında başlayan açık artırmada, mavi yüzgeçli bir orkinos için rekor bir fiyat verildi. Japonya’nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yakalanan 278 kiloluk balık, 333 milyon Yen’e yaklaşık 16 milyon TL satıldı.

TUNA KRALI REKORU KIRDI

Japonya’da birçok Sushi restoranı bulunan ve “Tuna Kralı” olarak bilinen Kiyoshi Kimura balığın sahibi olurken, 2013’te ödenen en yüksek rakam olan 155 milyon Yen rekorunu da kırmış oldu.

16 milyon liraya orkinos

16 milyon liraya orkinos

16 milyon liraya orkinos

16 milyon liraya orkinos

16 milyon liraya orkinos

16 milyon liraya orkinos

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

240
Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

349
Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

107
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

132
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

297
Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

225
Polis helikopteriyle yarıştı, 470 lira ceza yedi

Polis helikopteriyle yarıştı, 470 lira ceza yedi

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir