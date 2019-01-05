16 milyon liraya orkinos

Tokyo’nun yeni Balık Pazarı Toyosu Market, geleneksel yeni yıl mezatına ilk kez ev sahipliği yaptı.

Sabah 05.00 sularında başlayan açık artırmada, mavi yüzgeçli bir orkinos için rekor bir fiyat verildi. Japonya’nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yakalanan 278 kiloluk balık, 333 milyon Yen’e yaklaşık 16 milyon TL satıldı.

TUNA KRALI REKORU KIRDI

Japonya’da birçok Sushi restoranı bulunan ve “Tuna Kralı” olarak bilinen Kiyoshi Kimura balığın sahibi olurken, 2013’te ödenen en yüksek rakam olan 155 milyon Yen rekorunu da kırmış oldu.





















