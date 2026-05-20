17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 19,3 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

Türkiye’de yasa dışı bahis, özellikle son dönemde en yoğun mücadele edilen suç alanlarından biri haline geldi.

'Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı' kapsamında, MASAK koordinasyonunda geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

17 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Batman merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen 'kara paraların' çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti.

19,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ

143 şüphelinin, 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyale el konuldu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

121 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

18 Mayıs'ta Batman, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 121 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

22 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.