1,7 milyon yeni hacı: Sıcağa karşı tedbirler alınıyor

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bu yılın hac verileri belli oldu.

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 1447 Hicri yılında hacı sayısı 1,7 milyona ulaştı.

Hacca gidenlerin 893 bini erkeklerden, 813 bini ise kadınlardan oluştu.

1,5 MİLYONU YURT DIŞINDAN

Hacca gidenlerin 1,5 milyonu yurt dışından, 160 bin civarında hacı ise Suudi Arabistan'ın içinden.

Yurtdışından hacca gidenlerin 1 milyon 480 bini hava yolunu, 54 bini kara yolunu kullandı. 6 bin civarında hacı ise deniz yoluyla Suudi Arabistan'a gitti.

Hac esnasındaki kurban talebini karşılamak için Cidde'ye 1,7 milyon koyun götürüldü.

SICAKLIK ÖNLEMLERİ

Riyad yönetimi, sıcaklar için de önlemler alıyor. Hacıların 4 gün konakladıkları Mina bölgesindeki yollarda “ısı engelleyici kaplama” kullanılmaya başlandı.

Suudi Arabistanlı yetkililerin bildirdiğine göre bu yöntemle yol sıcaklığı 15-20 derece civarında düşebiliyor.

577 HACI ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Şu ana kadar 577 hacı adayınının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Mekke'de sıcaklık 50 derecenin üzerinde seyrediyor.