17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Porto Riko'ya şans tanımadı
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko'yu 98-77 yendi.
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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye sahaya çıktı.
Milliler, dev turnuvada Porto Riko ile karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 29-23 üstün tamamlayan milli takım, soyunma odasına 57-35 önde gitti.
İkinci yarıda üstün oyununa devam eden Türkiye, üçüncü çeyreğini 77-54 önde geçtiği karşılaşmayı 98-77 kazandı.
MİLLİLER, LİDER TAMAMLADI
Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider bitirdi.
Türkiye, son 16 turunda yarın D Grubu'nu son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
MAÇI TAKİP EDENLER
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)