17 yaşında kendi balını yetiştiriyor: Marketlerde kapış kapış satılıyor

Almanya'nın Neuenrade kentinde yaşayan 17 yaşındaki genç arıcı Louis Andree, yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği bir üretim başarısına imza atıyor.

Sahip olduğu 20 arı kolonisiyle yılda 1,5 tona kadar bal üretme kapasitesine ulaşan genç girişimci, geçen yıl tam 1,2 ton bal hasat etti.

Ürettiği doğal balları bölgedeki süpermarket zincirlerinin raflarına taşımayı başardı.

MOBİL BAL MUTFAĞI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

İşini tamamen profesyonel bir zemine oturtmak isteyen genç arıcı, kendi üretimi için yüksek bir meblağ gözden çıkararak özel yapım bir konteyner satın aldı. İçerisinde elektrikli sapan ve son teknoloji hijyenik ekipmanların yer aldığı mobil bal mutfağı oluşturdu.

Genç girişimcinin standart ekipmanları arasında bu profesyonel konteynerin yanı sıra koruyucu kıyafetler, körük ve arı süpürgesi gibi özel araçlar yer alıyor.

"AYNI ANDA DOKUZ ARI SOKTU"

Arıcılık serüvenine korona döneminde annesinin teşvikiyle başlayan ve o zamandan beri kovanların başından ayrılmayan Andree, bu işin göründüğü kadar kolay olmadığını da gizlemiyor. Yüksek sokma riski nedeniyle kovanları açarken her zaman koruyucu elbise giydiğini belirten genç arıcı, yakın zamanda yaşadığı tehlikeli bir anı paylaştı: "Son olarak aynı anda tam dokuz arı birden beni soktu."

Arıların doğasını iyi çözdüğünü belirten Andree, havanın çok güzel olduğu günlerde bile hayvanların yoğun iş yükü nedeniyle "stresli" olabileceğini, bu yüzden kovanlara her zaman çok dikkatli ve sakin yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Yaz mevsimi geldiğinde genç arıcı için adeta bir zamanla yarış başlıyor. Arılar bölünüp yeni yerler aramak için kovandan kaçtığında, Andree bu sürüleri kova veya sepetlerle toplamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Bu süreçteki en kritik taktiği ise şöyle açıklıyor: "Sürüyü toplarken kraliçe arıyı yakalamak hayati önem taşır, çünkü diğer tüm arılar sadece kraliçelerini takip eder."

Harz bölgesindeki arıcılık çalışmalarına katılmayı, büyük arıcılık işletmelerini ziyaret etmeyi ve yeni üreme projeleri geliştirmeyi hedefleyen Andree, tüm bunların yanında çıraklık eğitimi almayı planlıyor.