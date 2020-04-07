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17 yaşındaki genç cezayı yedi, umurunda olmadı

Beyoğlu'nda yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç ise "problem değil" dedi.

İHA |
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17 yaşındaki genç cezayı yedi, umurunda olmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaşın altında olanların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Bu bağlamda çalışma yapan polis ekipleri, yasağa uymayanları tespit etmek için cadde ve sokak, park, sahil bantları ve toplu taşıma araçlarındaki denetlemelerini sıklaştırdı.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarlabaşı bulvarında kurulan polis noktasında toplu taşıma araçlarını durdurarak, tüm yolcuların kimliklerini tek tek inceledi ve yasağa uymaları konusunda uyardı. Polis cadde üzerindeki denetlemesini sürdürürken, yolda yürüyen bir genç kimlik kontrolüne takıldı.

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki ceza yiyen genç problem değil dedi İZLE

POLİSE TAKILAN GENÇ: PROBLEM DEĞİL

Gencin yaşının 20’nin altında olduğunun belirlenmesinin ardından, yasağa uymayarak sokağa çıkmasından ötürü kendisine idari para cezası kesildi. Genç, “Yasak olduğunu biliyordum. İşim vardı, bu yüzden dışarı çıktım. Ne kadar ceza ödeyeceğimi bilmiyorum.” dedi. Polis memurunun, “250 ile 1000 TL arası ceza kesilecek.” demesi üzerine ise genç, “problem değil” cevabını verdi.

CEZAYI YİYİNCE AKLI BAŞINA GELDİ

Para cezası kesilen genç daha sonra “Bir daha dışarı çıkmayacağım.” diyerek, evinin yolunu tuttu.

17 yaşındaki genç cezayı yedi, umurunda olmadı

POLİSLER KORUYUCU GÖZLÜĞE GEÇTİ

Öte yandan, denetleme yapan polis memurlarının maske ve eldivene ek olarak koruyucu gözlük de takmaya başladıkları görüldü. Ekip araçlarının tepesine “Lütfen evde kalınız” yazılı led tabelalar konulması ise dikkat çeken bir detay oldu.

17 yaşındaki genç cezayı yedi, umurunda olmadı

17 yaşındaki genç cezayı yedi, umurunda olmadı

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