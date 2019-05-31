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170 bin çiftçiye ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerinin bugün gerçekleşeceğini açıkladı.

AA | 31.05.2019 - 10:11..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 ürünü pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli yaptığı açıklamada, 2018 yılı pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

SAAT 19.00'DA ÖDEMELER YAPILACAK

Pamuk, ayçiçeği, soya, aspir ve kanoladan oluşan yağlı tohumlu bitkiler destek ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını duyuran Pakdemirli, "Bugün akşam 19.00'dan itibaren üreticimizin, çiftçimizin hesabına geçmeye başlayacak. Bu sene ilk defa şunu yaptık; icmalleri tamamlanmış illerimiz ve bazı imkanlar çerçevesinde bazı illeri dışarıda bırakmamız gerekiyordu. Tüm Türkiye'deki illerimizi bu işin içine alabilmek için imkanlar çerçevesinde yaklaşık yüzde 70 herkese ödeme yapıyoruz. Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yüzde 70'lik yağlı tohum destek fark ödemeleri geçmiş olacak. Toplamda 3 milyar TL ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 19.00'dan itibaren 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödemiş olacağız."

Bakan Pakdemirli, kalan ödemenin de bilahare yapılacağını söyledi.

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