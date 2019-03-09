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Dünya manşetlerinde hafta sonu

ABD'de iş sektöründe yaşanan yavaşlama ve İngiltere Başbakanı May'in milletvekillerine yaptığı "Brexit'i destekleyin" çağrısı, dış basının gündeminde öne çıkan başlıklardan oldu.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 12:30..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de hükümetin aylık istihdam raporuna göre şubat ayında iş piyasasında yaşanan 20 bin istihdamla, son bir buçuk yıldaki en yavaş istihdam artışının görülmesi, WSJ’in öne çıkan gündem konusu oldu. İstihdamdaki yavaşlamada, federal hükümetin kısmen kapanmasının da etkisi olduğu sanılıyor.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD’nin dünya şampiyonu unvanlı kadın futbol takımı oyuncularının, Futbol Federasyonu’na yönelik cinsiyet eşitsizliği suçlamaları, gazetenin manşetinden paylaşıldı. Gündemde öne çıkan bir diğer konu ise ülkenin işş sektöründeki istihdam artışlarında yaşanan yavaşlama oldu.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

 

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

Cezayir'de, Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın beş dönem üst üste görev yapmak için aday olmasını protesto eden on binlerce kişinin sokak gösterisi, İngiliz gazetenin ana sayfasında paylaşılırken, yaşanan çatışmaların ülkenin son 30 yılda gördüğü en büyük siyasi karşıtlık olduğu öne sürülüyor. İngiltere’de Başbakanı Theresa May’in, milletvekillerinin Brexit anlaşmasını reddetmeleri halinde Avrupa Birliği'nden (AB) asla çıkamayabileceklerini, yani Brexit'in gerçekleşmeyebileceğini söylemesi ise, konuşulan başlıklar arasına girdi.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere’de özellikle lise seviyesi,nde artan bıçakla yaralama suçlarına manşetinde yer vermeye devam eden gazete, Theresa May’in milletvekillerine yönelik yaptığı "Brexit anlaşmasını destekleyin, AB'den çıkalım. Reddederseniz kimse ne olacağını bilemez. AB'den aylarca çıkamayabiliriz. Anlaşmayla sağlanan güvenceler olmaksızın ayrılmak zorunda kalabiliriz, asla çıkamayabiliriz" açıklamalarına da yer verdi.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

 

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşka Ruhani’nin, ABD’nin yaptırımla ilgili pzarlığa oturma istemesi halinde öncelikle nükleer anlaşma koşullarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği belirten sözleri, gazetenin öne çıkardığı konu olsu. İranlı gazete ayrıca, Venezuela’da yaşanan elektirk kesintisine de yer verdi.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

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