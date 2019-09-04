İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayına ait ithalat, ihracat ve dış ticaret rakamlarını kamuoyuna duyurdu.

İHRACATTA YÜZDE 1,69'LUK ARTIŞ

Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117.2 milyar dolara ulaştı." dedi.

(Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan)

İTHALATTA DÜŞÜŞ

İthalata da değinen Pekcan, "Ağustos ayında ithalatımız yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Pekcan, "Dış ticaret açığımız ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar oldu. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi." dedi.

(Solda Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, sağda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan)